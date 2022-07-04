محافظ الجيزة يهنئ أوائل الدبلومات الفنية من أبناء المحافظة (صور)

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وأكد محافظ الجيزة على أهمية ودور التعليم الفنى باعتباره النواة الأساسية فى تقدم الأمم من خلال إعداد وتأهيل الكوادر المدربة، وتوفير الأيدى الماهرة لسوق العمل لدفع عجلة التنمية وتحقيق النمو الإقتصادى الشامل.
وقدم المحافظ تحية شكر وتقدير لأولياء أمور الطلاب ومديرى المدارس والمدرسين والقائمين على العملية التعليمية لدورهم فى توفير المناخ التعليمى المناسب وتهيئة الظروف أمامهم لتحقيق هذا النجاح والتفوق، مؤكدا على استمرار تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتوفير تعليم جيد لأبنائنا الطلاب وتحقيق أعلى الدرجات والحصول على المراكز المتقدمة فى مختلف المراحل التعليمية.
ومن جانبه أوضح أشرف سلومه مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن قائمة أوائل شهادة الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية لهذا العام تضمنت 11 طالب وطالبة من أبناء الجيزة وقد تصدرت القائمة الطلاب بسمله أشرف حسن مهدى بمدرسه الإيمان الخاصه بنسبه 94،5 % والطالبة ميرام مجدى إبراهيم بمدرسة الهرم الفندقيه المهنية بنسبه 90 % والطالبة شهد خالد محمد بمدرسة الجيزة المهنية بنسبة 83،15 %.
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