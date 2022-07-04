الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من رئيس المجلس الرئاسى الليبى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 10:27 مساءً - تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من السيد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبر عن خالص التقدير لمساندة مصر الصادقة لبلاده امتداداً للعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، مثمناً في هذا الخصوص الجهود الحثيثة بقيادة السيد الرئيس في دعم ليبيا، خاصةً عن طريق المساهمة في استعادة المؤسسات الوطنية، وتوحيد الجيش الوطني الليبي، فضلاً عن الدور الحيوي لنقل التجربة المصرية التنموية إلى ليبيا.

من جانبه، أكد السيد الرئيس أن مصر لم ولن تدخر جهداً في دعم الشقيقة ليبيا بهدف إجراء المصالحة الوطنية ولم الشمل مع البعد عن اي تجاذبات سياسية واستعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم في هذا الصدد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد التوافق بشأن ضرورة أن يكون حل الأزمة الليبية نابعاً من الليبيين أنفسهم، مع التشديد على أن إجراء الإنتخابات هي السبيل الوحيد لتسوية الوضع الحالي، بالتوازي مع إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضـي الليبية لضمان تنفيذ أية تسوية سياسية.