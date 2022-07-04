- 1/2
- 2/2
وأوضح رشوان، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، أن الحديث عن زيادة البدل ليتناسب مع ما اتخذته الحكومة من إجراءات مماثلة تخص بقية قطاعات العاملين.
وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، استجاب للطلب، ويجرى حاليا دراسة نسبة الزيادة مع الدكتور محمد معيط وزير المالية.
يذكر أنه من المعروف منذ بدء تقرير البدل أنه يصرف بمبالغ معينة لكل الصحفيين أعضاء النقابة فى جدولى المشتغلين وتحت التمرين وبدون استثناء أو تمييز بين ملكية الصحف والمؤسسات التى يعملون بها.
كما يصرف البدل وبمبالغ أخرى مختلفة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية من غير الصحفيين.
والزيادة التى طلبها نقيب الصحفيين ووافق عليها رئيس مجلس الوزراء، ستكون بنفس النسبة لكل الصحفيين والعاملين بالمؤسسات القومية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضياء رشوان: رئيس الوزراء وافق على زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.