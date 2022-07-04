ضياء رشوان: رئيس الوزراء وافق على زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين

جدة - نرمين السيد - صرح ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بأنه بالتواصل مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بخصوص زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء نقابة الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.





وأوضح رشوان، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، أن الحديث عن زيادة البدل ليتناسب مع ما اتخذته الحكومة من إجراءات مماثلة تخص بقية قطاعات العاملين.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، استجاب للطلب، ويجرى حاليا دراسة نسبة الزيادة مع الدكتور محمد معيط وزير المالية.

يذكر أنه من المعروف منذ بدء تقرير البدل أنه يصرف بمبالغ معينة لكل الصحفيين أعضاء النقابة فى جدولى المشتغلين وتحت التمرين وبدون استثناء أو تمييز بين ملكية الصحف والمؤسسات التى يعملون بها.

كما يصرف البدل وبمبالغ أخرى مختلفة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية من غير الصحفيين.

والزيادة التى طلبها نقيب الصحفيين ووافق عليها رئيس مجلس الوزراء، ستكون بنفس النسبة لكل الصحفيين والعاملين بالمؤسسات القومية.