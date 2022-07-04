عاجل.. السيسى يبحث مع المنفى سبل حل الأزمة الليبية

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس المجلس الرئاسى الليبى عبر عن خالص التقدير لمساندة مصر الصادقة لبلاده امتدادا للعلاقات الأخوية التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين، مثمنا فى هذا الخصوص الجهود الحثيثة بقيادة الرئيس فى دعم ليبيا، خاصة عن طريق المساهمة فى استعادة المؤسسات الوطنية، وتوحيد الجيش الوطنى الليبى، فضلا عن الدور الحيوى لنقل التجربة المصرية التنموية إلى ليبيا.

من جانبه، أكد الرئيس أن مصر لم ولن تدخر جهدا فى دعم الشقيقة ليبيا بهدف إجراء المصالحة الوطنية ولم الشمل مع البعد عن أى تجاذبات سياسية واستعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم فى هذا الصدد.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاتصال شهد التوافق بشأن ضرورة أن يكون حل الأزمة الليبية نابعا من الليبيين أنفسهم، مع التشديد على أن إجراء الإنتخابات هى السبيل الوحيد لتسوية الوضع الحالى، بالتوازى مع إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضى الليبية لضمان تنفيذ أية تسوية سياسية.