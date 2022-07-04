تكريم المشاركين فى دورات تأهيل المقبلين على الزواج (صور)

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جدة - نرمين السيد - وألقى الدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، كلمة فى الحفل الكريم، الذى سجله عدد من القنوات الفضائية.
وكان الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، أعطى الضوء الأخضر لتكريم المشاركين فى دورات تأهيل المقبلين على الزواج، بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.
دورات تأهيل المقبلين على الزواج، تهدف إلى اكتساب مهارات التعامل بين الزوجين، وضبط العلاقات الأسرية.
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