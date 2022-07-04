- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور هشام عبد العزيز على، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن صلاة العيد قائمة بالساحات والمساجد الكبرى.
وقال إنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء ساحات العيد، وتم تفويض مديرى المديريات بالإعداد الكامل لصلاة العيد بالساحات والمساجد الكبرى والجامعة التى تقام بها صلاة الجمعة وفق ترتيب كل مديرية، داعيا إلى تحرى الدقة فيما ينشر عن ذلك.
وأعلنت وزارة الأوقاف، تخصيص أماكن بجميع الساحات التى تقام بها صلاة العيد للسيدات وللأطفال.
وأوضحت، أنه سيتم فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد التى تقام بها صلاة العيد، ودعوة جميع الأطفال المشاركين فى البرنامج الصيفى للطفل لحضور صلاة العيد، مع تعليمهم إياها وشرح أدائها لهم فى لقاءات هذا الأسبوع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الإفتاء تعلن مواعيد صلاة عيد الأضحى بالقاهرة والمحافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.