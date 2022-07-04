عاجل.. الإفتاء تعلن مواعيد صلاة عيد الأضحى بالقاهرة والمحافظات

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور هشام عبد العزيز على، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن صلاة العيد قائمة بالساحات والمساجد الكبرى.

وقال إنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء ساحات العيد، وتم تفويض مديرى المديريات بالإعداد الكامل لصلاة العيد بالساحات والمساجد الكبرى والجامعة التى تقام بها صلاة الجمعة وفق ترتيب كل مديرية، داعيا إلى تحرى الدقة فيما ينشر عن ذلك.

وأعلنت وزارة الأوقاف، تخصيص أماكن بجميع الساحات التى تقام بها صلاة العيد للسيدات وللأطفال.

وأوضحت، أنه سيتم فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد التى تقام بها صلاة العيد، ودعوة جميع الأطفال المشاركين فى البرنامج الصيفى للطفل لحضور صلاة العيد، مع تعليمهم إياها وشرح أدائها لهم فى لقاءات هذا الأسبوع.