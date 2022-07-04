نائب محافظ الوادى الجديد تبحث إقامة مشروعات تنموية لصالح أندية السكان

جدة - نرمين السيد - بحثت نائب محافظ الوادى الجديد، حنان مجدى، مقترح إقامة مشروعات تنموية بالمراكز والقرى بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية النشطة، وتخصيص عائدها للإنفاق على أنشطة أندية السكان، وكذلك خطة المراكز للاحتفال باليوم الإقليمى للسكان الذى يوافق 30 من شهر يوليو الحالى.





جاء ذلك خلال ترؤسها، اليوم الاثنين، لاجتماع المجلس الإقليمى للسكان بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، ومجدى الطماوى سكرتير عام المحافظة المساعد وعبير متولى مقرر فرع المجلس القومى للسكان ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس. وأشادت نائب المحافظ، خلال الاجتماع، بالتجربة الرائدة لأندية السكان التى تم تفعيلها بالوحدات المحلية القروية للقضاء على التسرب من التعليم، ودعم المرأة المعيلة وفتح فصول لمحو الأمية واستخراج الأوراق الثبوتية ومعاشات تكافل وكرامة للمستحقين وزواج الفتيات اليتيمات. وناقشت نائب المحافظ تقرير المؤشرات العامة للمحافظة فى المجالات الديموجرافية والاجتماعية والتعليمية والصحية والإحصاءات الحيوية، التى تصدرت المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، موجهة بتكثيف برامج تدريب الرائدات الريفيات للتوعية بقضايا صحة المرأة والطفل وخفض معدلات الوفيات بين المواليد، والحملات الإعلامية الخاصة بالقضايا السكانية.

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