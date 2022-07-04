عاجل- شديد الحرارة.. تفاصيل طقس الثلاثاء فى القاهرة والمحافظات (بالدرجات)

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، وترتفع نسبة الرطوبة نهارا ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من درجتين إلى ثلاث درجات مئوية، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.





وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 25

الإسكندرية 31 23

وادى النطرون 36 24

طنطا 36 25

شبين الكوم 36 25

دمنهور 34 24

بلطيم 30 23

مطروح 30 24

السلوم 33 25

سيوة 37 23

بورسعيد 31 24

دمياط 30 24

الزقازيق 36 25

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 36 24

السويس 36 24

العريش 33 24

رفح 32 23

رأس سدر 38 26

نخل 36 17

نويبع 38 25

طابا 36 24

كاترين 31 17

الطور 38 24

شرم الشيخ 37 27

الغردقة 38 28

مرسى علم 37 26

الفيوم 36 25

بنى سويف 37 25

المنيا 38 24

أسيوط 38 24

سوهاج 39 25

قنا 39 25

الأقصر 40 26

أسوان 41 27

إدفو 41 27

أبوسمبل 42 27

الوادى الجديد 40 25

شلاتين 37 25

أبو رماد 37 25

حلايب 35 26

رأس حدربة 33 27



أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 41 28

المدينة 41 31

الرياض 42 28

المنامة 39 32

أبوظبى 34 29

الدوحة 39 32

الكويت 47 32

دمشق 35 17

بيروت 29 25

عمان 32 19

القدس 30 18

غزة 30 22

بغداد 45 29

مسقط 33 32

صنعاء 27 15

الخرطوم 36 28

طرابلس 31 24

تونس 36 25

الجزائر 29 23

الرباط 26 17

نواكشوط 28 23

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 28 15

إسطنبول 29 21

إسلام آباد 34 27

نيودلهى 31 28

جاكرتا 32 25

بكين 31 24

كوالالمبور 34 25

طوكيو 32 25

أثينا 33 24

روما 36 21

باريس 24 12

مدريد 36 21

برلين 25 13

لندن 23 14

مونتريال 22 14

موسكو 30 19

نيويورك 30 21

واشنطن 33 23

أديس أبابا 22 13