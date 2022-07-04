المنيا سابع مديرية تتجاوز مبيعات صكوك أضاحى العام الماضى

جدة - نرمين السيد - بلغت مبيعات صكوك مديرية أوقاف المنيا، بحسب بيان للوزارة اليوم، 1660 صكًا حتى تاريخه.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف مكافأة استثنائية قدرها 2500 جنيه لمدير مديرية أوقاف المنيا، و1000 جنيه لمدير الدعوة بالمديرية، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التى تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى لحوم.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف، وفرت هذا العام صكوك أضاحى من اللحوم البلدية بقيمة 3800 جنيه، وصكوك أضاحى من اللحوم السودانية بقيمة 2200 جنيه، بالإضافة إلى صك الإطعام المتوفر طوال العام بقيمة 300 جنيه.