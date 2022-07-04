انت الان تتابع تفاصيل خبر مأساة إيمان: جوزي قالي هعمل فيكي زي نيرة وعايز 2 مليون جنيه علشان يسيبني في حالي| فيديو حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /709054/مأساة-إيمان-جوزي-قالي-هعمل-فيكي-زي-نيرة-وعايز-2-مليون-جنيه-علشان-يسيبني-في-حالي-فيديو

مأساة جديدة بالإسكندرية بتعرض زوجة للتهديد بالقتل، على يد زوجها ووالد ابنتها الوحيدة، وتهديدها بفعل ما تم تجاه طالبة المنصورة نيرة أشرف، وتهديد اهلها بسبب تركها للمنزل بسبب افعاله السيئة، دوت الخليج ألتقى الزوجة إيمان لتروي لنا مأساتها مع زوجها.

فتقول إيمان إن عمرها 29 عام ولديها طفله عمرها 6 أشهر فقط، وخلال عام ونصف رأت ما لم تراه طوال حياتها من زوجها، الذي تستغيف منه الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، ومباحث فسم شرطة المنتزه، من تهديدات زوجها لها ولأهلها بالقتل والحبس وتلفيق القضايا لهم لحبسهم.

زوجها يهددها بالقتل

وأضافت الزوجة إنها تحمل المسئولية كاملة لزوجها في حالة حدوث مكروه لها، وانها تحتاج لحمايتها قبل أن يكون هناك قضية جديدة مثل نيرة أشرف، مضيفة بإنها حررت محاضر ضد زوجها بسبب المشاكل التي بدأت منذ أول شهر بينهم بالخلافات الزوجية المعتادة، حتى تطور الأمر لرفع السلاح عليها في بيتها والتهديد بقتلها، والذي يمتلك أسلحة بيضاء ويهددها بها وكذلك اشقائها لمنعهم من التدخل في حياتها وعدم معرفة ما يحدث لها على يده.

وأكدت بأن زوجها حرر محاضر ملفقة ضد أشقائها يتهمهم فيها بإجبراه على توقيع إيصالات أمانة ولكن التحريات أثبتت عدم صحة ذلك، وهو دائما ما يريد حبس أخوتها بسبب مشاكله الكثيرة وكذلك يقوم برفع قضايا ضدهم باستمرار على غير الحقيقة.

حياة طبيعية

أوضحت الزوجة بإنها تريد العيش حياة طبيعية دون تهديد وفي أمان في دولة القانون، بعكس زوجها الذي أجبرها على توقيع إيصالات أمانة مبالغ وصلت إلى 2 مليون و300 ألف جنيه، لإجبارها على العيش معه، ورفض تطليقها قبل سداد ذلك المبلغ، ويضغط عليها بذلك لتحقيق رغبته.

تسجيلات على زوجها

وأضافت الزوجة بإنها تمتلك تسجيلات على زوجها الذي يقوم بتهديدها فيها، والذي يؤكد على تهديد أهلها واختطاف ابنته منها عن طريق بلطجية سيقوم بإرسالهم لها وقت الرؤية لابنته، وهو يلعب على نقط ضعها لتهديدها باستمرار، ومن قبل وضع كاميرات مراقبة داخل منزلها لمراقبتها باستمرار بعد حبسها داخل المنزل، وهربت منه اكثر من مرة ويقوم بإرجاعها، وفي مرة من المرات هربت فطاردها شقيقه في الشارع وحاول التعدي عليها أمام المارة وحاول خطف ابنتها منها ولكنها أستطاعت الهرب منه.

الخلع وإبعاد المتهم

واختتمت أن زوجها مازال حتى الأن يهدد اهلها وأشقائها ويلفق لهم القضايا بإيصالات امانة غير صحيحة عن طريق أشخاص أخرين، وكذلك قمت برفع دعوى خلع ضده وكذلك دعوى بالقائمة، حتى اتخلص منه، رغم المحاولات الكثيرة للطلاق دون محاكم والتنازل عن أي شىء له مقابل ترها تعيش في سلام مع أهلها، ولكنه يرفض عمل ذلك ويعود في كلامه أمام الجميع، وإنه تريدي العيش بأمان وحتى الأن لاتستطيع النزول للشارع بمفردها خوفا من زوجها الذي يريد أن يغدر بها.