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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /709053/حورية-فرغلي-تثير-الجدل-بأغنيتها-الجديدة-القطة-السافلة

أثارت الفنانة حورية فرغلي الجدل في الساعات الماضية بعدما أعلنت انتهائها من تصوير أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان “القطة السافلة” والتي تتعاون بها مع مطرب الراب الشهير "جيفارا بابلو".

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل أغنية حورية فرغلي الجديدة وسبب تعرض الفنانة للهجوم

وتعد أغنية “القطة السافلة” أولى أعمال الفنانة حورية فرغلي الغناء، ورغم ذلك الا أنها بمجرد أن أعلنت عنها ولاقت هجوم كبير من رواد السوشيال ميديا اذ رجحوا بأنها من اسمها تحمل كلمات غير لائقة وغير مناسبة لصدورها كعمل غنائي.

وخرجت حورية فرغلي لترد على هذا الهجوم في تصريحات صحفية مؤكدة أن العمل ليس به شيء مخل بالأداب كما أن الأغنية موجه خصيصا للأطفال وتخاطبهم بها، مؤكدة انها لن تدخل مجال الغناء مرة أخرى.

أغنية القطة السافلة

أغنية القطة السافلة من كلمات مطرب الراب بابلو وألحانه، وتوزيع مشترك بيه وبين ميدو راشد، وهي تمزج بين الراب والمهرجانات، ومن المقرر طرحها قريبا احتفلا بعيد الأضحى 2022.

أزمات حورية فرغلي

جدير بالذكر أنه تحدثت الفنانة حورية فرغلي عن أزماتها التي تعرضت لها بسبب مرضها، كاشفة عنمعاناتها نفسيا من التعليقات المتنمرة عليها على السوشيال ميديا، قائلا: "كان كلام الناس بيفرق معايا على السوشيال ميديا وبعدين مبقاش بيهمني".

وأضافت الفنانة حورية فرغلي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري" مع الاعلامية أسما إبراهيم، أنها بعد آخر عملية عملتها لم تعد تهتم بالسوشيال ميديا، متابعة: "كلام الناس كان بيضايقني وتريقه على شكلي ودمرني نفسيا وقعدت سنتين مش ببص لنفسي في المرايا بسبب السوشيال ميديا وكل اللب كانوا قريبين مني بعدوا".

كما كشفت أيضا معاناتها مع شقيقتها، فقالت: “ "عندي أختي مش من أمي قطعتني ومش بتحب حد يوجهها في الصح والغلط، وهي أصغر مني، وأختي قاطعتني، لأنها بتتكلم عليا كلام مش كويس، وأختي الثانية دي حبيبتي، وصحبتي، وأختي الأولى، ممكن يكون في غيرة ومعاشرتها صعبة وربنا يهديها".