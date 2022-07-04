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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /709045/كفاية-تجريح-في-الراجل-نجوم-الفن-يدعمون-محمد-نجاتي-بعد-قرار-اعتزاله

حرص عدد كبير من نجوم الفن في مصر على دعم الفنان الشاب محمد نجاتي، بعدما شارك الجمهور فيديو يعرب به عن استيائة مما يتعرض له في الوسط الفني من إساءة كاشفا عن نيته في الأعتزال، ليخرج الفنانين للإشادة به وبموهبته، ويرصد دوت الخليج في ذلك التقرير أبرز تعليقات النجوم على اعتزال نجاتي.

أيمن بهجت قمر يتراجع عن إهانة لـ محمد نجاتي

تراجع السيناريست أيمن بهجت قمر عن إهانته وهجومه على محمد نجاتي بعدما صرح الأخير بنيته في الإعتزال، وكتب منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” يعرب به عن تعاطفه مع نجاتي، قال فيه: “: أنا قبل كده هاجمت محمد نجاتي لما غلط في المؤلفين بشكل غير مقصود، لكن كفاية تجريح في الراجل، كلنا بنغلط وكله رزق ونصيب، نجاتي موهوب واكيد وقته هييجي أتمنى من محمد نجاتي ما يتأثرش بأي كلام لأن محدش بيتعمد الإساءة له، وبقول له أنت أخ وزميل وليك أعمال مميزة وحصل خير”.

نجوم الفن: محمد نجاتي فنان موهوب

واجتمع عدد من نجوم الفن على أن محمد نجاتي فنان موهوب، اذ قال أمير كرار في منشور له عبر “فيسبوك”: “ يا حبيبي أنت نجم كبير وعلى دماغنا كلنا ربنا يكرمك ويزيدك ويرزقك ويجمعنا مع بعض في عمل واحد وشرف ليا”، وعلق عليه أحمد كرارة كاتبا: يا نجاتي أنت اللي نجم كبير باحترامك وأخلاقك وما زلت وأنت فنان كبير من زمان، وكنا كلنا بنشوفك فنان شاطر وتعلمنا منك ولسه عندك كتير تقدمه الفترة اللي جايه.. وكان ليا الشرف إني أشتغل معاك في كذا عمل وتعلمت منك كتير.

في حين كتب الفنان أحمد وفيق: “محمد نجاتي تعتزل إيه والله لو فكرت تعتزل هاعورك.. حبيبي يا نجاتي يا جميل أنا بحب نجاتي المهذب الموهوب”.

محمد نجاتي يعلن اعتزاله

جدير بالذكر أنه أعلن الفنان محمد نجاني عن نيته في اعتزال الفن مرتين، اكانت من ضمنه يوم السبت المنقضي اذ قال في فيديو لها: أنا بمثل وبشتغل الحاجات اللي بلاقيها كويسة ومناسبة ممكن تكون مش بتاخد بروباجاندا كبيرة زي اللي بيقدمها بعض الممثلين وأتمنى أشارك فيها، ولكني مضطر اشتغل حاجات علشان أكمل بقيت حياتي لأن عندي التزامات، “مش مبسوط بالحاجات اللي بقدمها وأحيانا بضطر أقبل حاجات مش راضي عنها علشان أقدر أكمل حياتي وإذا كانت الوضعية دي مضايقة ناس ممكن اعتزل واريحكم كلكم مني وتبقى نهاية الحكاية”.