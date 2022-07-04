انت الان تتابع تفاصيل خبر أحمد موسى: مليارات الدولارات دُفعت لإسقاط مصر.. «محدش قدر علينا» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /709055/أحمد-موسى-مليارات-الدولارات-دفعت-لإسقاط-مصر-محدش-قدر-علينا

استعرض الإعلامي أحمد موسى، خبرًا عن وكالة فيتش للتصنيف الانتمائي التي تتحدث عن تصنيف الدول، والتي أكدت أن الحرب في أوكرانيا تؤجج مشاكل في ارتفاع التضخم واضطرابات التجارة ، وستؤثر على عدد من الدول العربية في الفترة المقبلة.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وينقلها دوت الخليج أن العديد راهن على وقوع الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، بداية من ثورة يناير، ومن ثم ثورة 30 يونيو، ومن ثم قرارات الإصلاح الاقتصادي، والذي روج البعض أن مصر ستسقط بالكامل بسببه، ألا أن مصر نجحت في العبور من كافة التحديات المختلفة.

أحمد موسى: الكثير راهن على سقوط الدولة المصرية

وتابع أن مصر شهدت الكثير من التحديات منذ عام 2014 حتى الآن، لافتا إلى أن هناك مليارات الدولارات دُفعت للعمل على مواقع التواصل الاجتماعي بطرق ممولة لإسقاط الدولة المصرية من خلال بث الشائعات والأكاذيب وإسقاط مصر، ألا أن الشعب المصري كان ثابتا وواعيا بما يحدث حوله، ونجح في العبور من الإصلاح الاقتصادي، وأن قرارات الإصلاح الاقتصادي هي التي أنقذت مصر في الوقت الحالي، “ومع كل اللي حصل ده محدش قدر علينا”.

وأردف أن الشعب المصري وقف بجانب الوطن حتى وصل إلى بر الأمان، ومازال ثابتا بجانب الدولة حتى الآن خاصة بعد مرور أزمة فيروس كورونا التي استمرت لمدة عامين، وحتى الأزمة الروسية الأوكرانية المتواجدة في الوقت الحالي والشائعات والأكاذيب التي تُنشر من أجل نشر الإحباط بين الشعب المصري ألا أن مصر مازالت تسير على قدم وساق، وتنفذ مشروعاتها، ومؤسساتها الاقتصادية والمالية مازالت تسير بفضل الله وبفضل القيادة السياسية لمصر في تلك الفترات الحرجة للدولة المصرية.

وأشار إلى أن الشعب المصري عاش فترة صعبة عقب انتصار أكتوبر المجيد عام 1973، ولكن الشعب المصري تحمل تلك الصعاب من أجل المرور من تلك الأزمة، وكذلك الأمر في الوقت الحالي حيث تحمل الشعب الكثير من التحديات ووقف بجانب دولته.