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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /709052/دعوة-جميع-ممثلى-الصحافة-والإعلام-المصرى-والأجنبى-لمؤتمر-الحوار-الوطنى-غدا

صرّح المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، أنه تأكيداً لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فممثلو الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية ،مدعوون لمتابعة اجتماع مجلس أمناء الحوار والمؤتمر الصحفي الذي سيعقبه، غد الثلاثاء الموافق 5 يوليو الحالي في الساعة 1 ظهراً، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بدون دعوة مسبقة، وفقط بموجب بطاقات وخطابات الاعتماد من نقاباتهم وجهاتهم الصحفية والإعلامية.

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ووجّه المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان الدعوة لأعضاء مجلس أمناء الحوار الذي يعكس تشكيله القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في الحوار، لعقد جلسته الأولى يوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو الحالي الساعة 1 ظهراً، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. وذلك وفاءً بما سبق إعلانه بأن أولى جلسات الحوار الوطني ستبدأ الأسبوع الأول من شهر يوليو.

وأوضح المنسق العام للحوار الوطني أن انعقاد مجلس الأمناء هو البداية الرسمية لأعمال وفعاليات الحوار الوطني، والتي سينظر مجلس الأمناء خلال جلسته الأولى في تفاصيلها ومواعيدها ويتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ويعلنها للرأي العام ليتيح له التفاعل مع الحوار والمشاركة فيه بمختلف الوسائل المباشرة والإلكترونية.

دعوة جميع ممثلى الصحافة والإعلام المصرى والأجنبى لمؤتمر الحوار الوطنى غدا

وأعلن المنسق العام للحوار الوطني أنه تأكيداً لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، سيتم عقد مؤتمر صحفي لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، عقب انتهاء اجتماع مجلس الأمناء، لإعلان ما تم فيه، وأن هذا الحق في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة سيكون مكفولاً للرأي العام طوال مجريات وفعاليات الحوار.