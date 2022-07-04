عاجل.. وزير التعليم يصدر قرارا بترقية 57 ألف معلم

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابا دوريا بشأن ترقية 57 ألفا و383 معلما، بعد انتهاء الأكاديمية المهنية للمعلمين من إجراءات الترقية مع مراعاة أقدمية حقوقهم فى الترقية، مع العلم أن كل دفعة تحتفظ بأقدميتها فى الترقية.





وبحسب بيان صحفى، اليوم الإثنين، نص الكتاب الدورى على أنه اعتبارا من 1-1-2021 يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين وأخصائى التكنولوجيا وأخصائى الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات، الذين استوفوا البرامج التدريبية التى تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين، شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، طبقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007، وتعديلاته ولائحته التنفيذية. كما نص الكتاب الدورى، على: "يصدر المحافظون – كل فى نطاق اختصاصه - القرارات اللازمة لترقية أعضاء هيئة التعليم المذكورين إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم، بعد التحقق من استيفائهم باقى متطلبات الترقية، على أن يمنح المترقون بدل الاعتماد المقرر قانونا وعلاوة الترقية اعتبارا من الشهر التالى لصدور قرار المحافظ المختص بالترقية".

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