الأنبا عمانوئيل يهنئ القيادات الأمنية بمحافظة البحر الأحمر بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - هنأ الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، اليوم الإثنين، محيى سلامة مدير أمن البحر الأحمر، بعيد الأضحى المبارك، كما هنأ نيافته أيضًا كافة القيادات الأمنية بالمحافظة.





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