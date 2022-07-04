البابا تواضروس يستقبل كهنة قطاع حدائق القبة وأسقف إيبارشية دمياط وكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - التقى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، اليوم الإثنين، الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلى والعباسية وبرفقته الآباء كهنة القطاع.





وألقى قداسته، عليهم كلمة مناسبة دارت حول خدمة الأب الكاهن حيث تناول ثلاثة أبعاد تعمل معًا كالخيط المثلوث يجب أن يعتنى بها الكاهن وهى: الرعاية والدراسة والإدارة. كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، الأنبا ماركوس أسقف إيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبرارى ورئيس دير القديسة دميانة بالبرارى، حيث ناقش قداسة البابا مع الأنبا ماركوس بعض الأمور بالخدمة الرعوية فى الإيبارشية.

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