بالفيديو.. أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2022 ..اشتري بنفس سعر الشهر اللي فات

انت الان تتابع خبر أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2022 ..اشتري بنفس سعر الشهر اللي فات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2022، تزامنا مع بدء صرف المقررات التموينية منذ يومين، وهي الأسعار المدعمة التي طرحتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي توجد في منافذ البقالين وفروع المجمعات الاستهلاكية، وتكون تلك الأسعار هي نفس سعر شهري يونيو ومايو الماضيين.

أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2022

سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه

زيت خليط 800 ملي بسعر 23 جنيه

أرز معبأ 1 كجم بسعر 10 جنيه

مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه

مكرونة 400 جم بسعر5.25 جنيه

عدس مجروش 500 جم بسعر 11 جنيه

فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه

مسلي صناعي 800 جم بسعر 24 جنيه

شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيه

صلصة 300 جم بسعر4.75 جنيه

جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7 جنيه

جبنة تتراباك 500 جم بسعر 13 جنيه

مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 17.50 جنيه

مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه

صابون غسيل 125 جم بسعر2.25 جنيه

صابون تواليت 125جم بسعر 5.5 جنيه

لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيه

خل 5% 900 ملي بسعر 4.25 جنيه

کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد

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