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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /709051/وزير-الشباب-امام-رياضة-البرلمان--لدينا-ذخيرة-من-الابطال-ونتائج-بطولة-البحر-المتوسط-خير-دليل

قال الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ، إن النتائج الجيدة التي حققتها البعثة المصرية، في بطولة البحر المتوسط ، تؤكد إننا لدينا ذخيرة من الابطال القادرين علي رفع اسم مصر عاليا .

وزير الشباب امام رياضة البرلمان : لدينا ذخيرة من الابطال ونتائج بطولة البحر المتوسط خير دليل

دوت الخليج

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، لاستعراض نتائج الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة الي محافظتي بورسعيد والاسماعيلية .

وأكد وزير الشباب ، ان الوزارة وضعت استيراتيجية طويلة المدي لصناعة البطل الاولمبي ، وهي الاستيراتيجية الوطنية حيث نسعي لتحقيق 10 ميداليات في اولمبياد 2024 لافتا الي ان الوزارة نجحت في انشاء ٩٨ حمام سباحة من خلال استثمارات القطاع الخاص فضلا عن انشاء 48 حمام سباحة بمراكز الشباب ، الي جانب العديد من حلقات الملاكمة وبساط الجودو ، وهو ما يساعد في زيادة اعداد اللاعبين مما يفرز عدد كبير من الابطال .

وأوضح الوزير ان لجنة الشباب ، والوزارة والاتحادات الرياضية المختلفة ، في منظومة واحدة هدفها تحقيق الأفضل للرياضة المصرية ، وهو ما تحقق في بطولة العاب البحر المتوسط ، وشاهدنا تفوق واضح للاعبي الخماسي الحديث والسلاح و الريشة الطايرة .

واوضح وزير الشباب ان لعبة كرة القدم أصبحت منظومة اقتصادية يحكمها المال واقتصادية الاعلام.