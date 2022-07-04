نشاط مُكثف من أعضاء التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي لتنفيذ خطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطني «صور»

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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /709046/نشاط-مكثف-من-أعضاء-التحالف-الوطني-للعمل-الاهلي-التنموي-لتنفيذ-خطة-الحماية-الاجتماعية-للتحالف-الوطني-صور

تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، يستمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في إطلاق العديد من المبادرات الاجتماعية وذلك ضمن مبادرة وصل الخير ٢، حيث قام أعضاء التحالف الوطني بمجموعة من الأنشطة لتنفيذ هذه الخطة،فعلي صعيد الرعاية الصحية وباللأخص قطاع العلاج الداخلي والرعاية الصحية المتكاملة، قامت مؤسسة "بهية " مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان بتقديم خدمات الرعاية الطبية (كشف عيادات خارجية - حالات الكشف المبكر - جلسات الكيماوي - جلسات الاشعاعي - عمليات جراحية - خدمات المعمل والباثولوجي) لصالح ١٤١٧٤ مستفيد، على مدار الثلاثة أيام الماضية بواقع تكلفة بلغت ٥,١٤٤,٠٢٤ جنيه مصري.

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واستكمالاً لمحور الرعاية الصحية فيما يخص تقديم الخدمات الصحية الأولية على صعيد الرعاية الصحية، قامت مؤسسة راعي مصر للتنمية بتسيير عدد ١٧ قوافل طبية بنطاق محافظات البحيرة والاسكندرية والفيوم وبني سويف والمنيا واسيوط وسوهاج والأقصر، لصالح ٣٩١٣ مستفيد، على مدار الثلاثة أيام الماضية بواقع تكلفة بلغت ٢٠٤٠٠٠ جنيه مصري.

نشاط مُكثف من أعضاء التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي لتنفيذ خطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطني

كما قامت مؤسسة صناع الخير بتنفيذ مبادرة "قدم صحيح" لعلاج مرضى القدم السكرى غير القادرين وحمايتهم من البتر،بإجمالي عدد مستفيدين 5500، حيث تم فحص 4250 مريض وتسليم علاج ل 1250 حالة فى 20 غرفة للمبادرة تعمل فى 20 مستشفى جامعى منتشرة فى أنحاء الجمهورية، وتقدم خدماتها تحت إشراف آساتذة الأوعية الدموية بكل جامعة، ووفق بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بإجمالي تكلفة 12 مليون جنيه.

وعلى صعيد التدخلات الإجتماعية، قامت مؤسسة الجود الخيرية بتوزيع لحوم لصالح ١٦٠٨ مستفيد من الأسر الأكثر احتياجاً في نطاق محافظات اسيوط والمنيا والقاهرة والفيوم.

عن التحالف الوطني

انطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم ٢٤ جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها. حيث يضم التحالف الوطني كل من (الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري و مؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.

نشاط مُكثف من أعضاء التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي لتنفيذ خطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطني