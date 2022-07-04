انت الان تتابع تفاصيل خبر السودان.. البرهان يعلن حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /709043/السودان-البرهان-يعلن-حل-مجلس-السيادة-وتشكيل-مجلس-أعلى-للقوات-المسلحة

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، يوم الاثنين، بعدم مشاركة المؤسسة العسكرية فى الحوار الذي تديره الآلية الثلاثية المكونة من الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، ومنظمة التنمية، مؤكدا على أهمية حماية وحدة وأمن السودان.

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وذكر البرهان فى كلمة :" هدفنا حماية الأمن والتحول الديمقراطي" لافتا إلى أن المؤسسة العسكرية لن تشارك فى الحوار الذي تديره الآلية الثلاثية".

وتابع رئيس مجلس السيادة السوداني :" ندعو جميع القوي الوطنية للمشاركة فى الحوار السوداني"

حل مجلس السيادة السوداني

وأضاف البرهان أن :" المؤسسة العسكرية ستلتزم بتطبيق مخرجات الحوار" لافتا إلى أن مجلس السيادة سيحل بعد تشكيل الحكومة المقبلة، كما انه سيتم تشكيل مجلس اعلى للقوات المسلحة".

وذكر رئيس مجلس السيادة السوداني أن :" انسحاب الجيش من الحوار يهدف إلى افساح المجال للقوي السياسية والثورية لتشكيل حكومة كفاءات".

ويشار إلى أن السودان تشهد احتجاجات فى الآونة الأخيرة وذلك منذ الإجراءات التى اتخذها الجيش فى أكتوبر الماضي بعد أن أزاح المكون المدني فى الحكومة الانتقالية.

ومن الجدير بالذكر أن تسعي الآلية الثلاثية التي تتشكل من الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، ومنظمة التنمية فى شرق إفريقيا إيجاد حوار بين القوي السياسية المختلفة من أجل إيجاد حوار والخروج من الأزمة السودانية.