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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /709040/بحضور-الوزير-رياضة-النواب-تناقش-طلب-نائبة-التنسيقية-لإنشاء-نادي-رياضي-بطنطا

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب محمود حسين، خلال اجتماعها اليوم، طلبا الإحاطة المقدمان من النائبة دعاء عريبي، بشأن تطوير وصيانة مركز شباب الساحة الشعبية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

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كما تناقش اللجنة، طلبها الخاص بإنشاء نادي أو مركز شباب رياضي واجتماعي بمدينة طنطا.

شباب النواب تكرم النائبة أية مدني لتعيينها رئيسا للجنة اللاعبين بالاتحاد الرياضي الإسلامي

وكانت قد نظمت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، احتفالية لتكريم النائبة آية مدني عضو اللجنة عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين، لتعيينها رئيسًا للجنة اللاعبين بالاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي .

وقدم الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة التهنئة للنائبة أية مدني متمنيا لها التوفيق في المسئولية الجديدة، مؤكدا أنها إضافة قويةللجنة اللاعبين بالاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي .

وقال رئيس لجنة الشباب، إن النائبة أية مدني نموذج يحتذي بها فهي لم تحقق بانجازات كبيرة على المستوى الرياضي باعتبارها بطلة اولمبية ولكنها تتميز بأدائها البرلماني القوي . وحرص عدد كبير من أعضاء لجنة الشباب علي توجيه التهنئة للنائبة أية مدني منهم النائب حازم امام امين سر اللجنة والنواب محمد لبيب ودرويش مرعي وولاء عبدالفتاح وخالد بدوي واحمد الشناوي متمنيا لها التوفيق في مهام ‫عملها الجديد .

من جانبها وجهت النائبة أية مدني الشكر للدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، وأعضاء اللجنة علي تنظيم تلك الاحتفالية لها، مؤكدة أنها ستسعي لتحقيق بصمة قوية داخل لجنة اللاعبين بالاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي