انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد وفاته في عمان.. وصول جثمان المخرج أحمد التهامي إلى مطار القاهرة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /709039/بعد-وفاته-في-عمان-وصول-جثمان-المخرج-أحمد-التهامي-إلى-مطار-القاهرة

وصل اليوم جثمان المخرج الراحل أحمد التهامي إلى مطار القاهرة، بعد وفاته أمس في عمان إثر أزمة قلبية مفاجئة وسيتم دفنة في السويس بمقابر العائلة.

دوت الخليج يرصد لكم وصول جثمان المخرج أحمد التهامي إلى مطار القاهرة

أحمد التهامي مخرج بقطاع النيل للقنوات المتخصصة، وقد نشر صديق المخرج أحمد التهامي صورة للسيارة التي تم نقل جثمانه فيها وعلق: “اسأل الله لك الرحمة والمغفرة وان يهبك الدرجات العلي من الجنة.. صديقي الراحل احمد التهامي (المخرج بقطاع النيل للقنوات المتخصصة )”.

وأردف: “وصول الجثمان لإنهاء إجراءات السفر من مسقط إلي القاهرة، اسال الله ان يربط علي قلب اسرته وذويه ونسالكم خالص الدعاء”.

حالات وفاة في الوسط الفني

وجدير بالذكر، أن أعلن الفنان أحمد خالد صالح أمس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من خلال خاصية "إستوري" وفاة عمته، داعيا لها بأن يسكنها الله فسيح جناته.

وكشف أحمد خالد صالح عن موعد ومكان الجنازة، فكتب عبر موقع انستجرام: "توفت إلى رحمة الله عمتي الحبيبة إسلام صالح، والجنازة بعد صلاة الظهر في جامع عمرو بن العاص، شكر الله سعيكم أجمعين ولا أراكم مكروه في أحبائكم".

أحمد خالد صالح وهنادي مهنا

وقد كشف الفنان أحمد خالد صالح تفاصيل تعاونه مع الفنانة هنادي مهنا في عمل فني، فقال خلال لقائه مع برنامج et بالعربي: “مافيش قرار، لكن لو جت فرصة مناسبة لينا كفنانين هنعملها.. لكن فكرة ارتباطنا الشخصي يؤدي إلى ارتباطنا المهني مش هيكون مفيد لينا إحنا الاتنين”.

وتابع: “ نجاح هنادي وصل لإثيوبيا والناس بتبعت ليها فيديوهات للعيال الصغيرة وهما بيغنوا ستو أنا، والحمد لله دا كرم من عند ربنا واجتهاد، وأكرم حسني تقريبًا ما كانش بينام، بالإضافة إلى المخرج الكبير خالد الحلفاوي وكل القائمين على العمل قدموا فيه مجهود عظيم”.

هذا ويستعد الفنان أحمد خالد صالح لعرض فيلمه الجديد عمهم في منافسة أفلام عيد الأضحى المقبل، والذي يشارك به بجانب محمد إمام وسيد رجب، محمد لطفي، وآيتن عامر، ومحمود حافظ، وهدى المفتى، ومن المقرر عرضه في يوم 7 من شهر يوليو كما يعرض ايضا في 33 دولة في العالم.