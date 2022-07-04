انت الان تتابع تفاصيل خبر التموين: أسعار اللحوم في المنافذ أقل من السوق بـ 30%.. «اللحم الضأن بـ 135 الكيلو» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /709047/التموين-أسعار-اللحوم-في-المنافذ-أقل-من-السوق-بـ-30-اللحم-الضأن-بـ-135-الكيلو

قال المهندس عادل عبد العزيز، العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، إن هناك استعدادات قوية من وزارة التموين والشركة القابضة لعيد الأضحى المبارك، حيث يوجد خطة تم وضعها منذ حوالي شهرين، ومن أهم النقاط في تلك الخطة العمل على توفير وزيادة وضخ كميات مضاعفة من كافة أنواع اللحوم سواء الطازجة، أو اللحوم المجمدة لزيادة معدلات الاستهلاك في عيد الأضحى للمواطن المصري.

وأضاف "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، وينقلها دوت الخليج، أنه سيتم فتح جميع منافذ المجمعات الاستهلاكية الخاصة بوزارة التموين خلال أول ثلاثة أيام من عيد الأضحى المبارك لتوفير كافة اللحوم للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة كانت حريصة على توفير رؤوس الأضاحي الحية للمواطنين، فتم إقامة وفتح 39 شادر على مستوى محافظات الجمهورية لسد احتياجات المواطن خلال عيد الأضحى.

وأوضح أنه تم توفير اللحوم الطازجة السوداني يوجد 6320 رأس حي موجود في المحاجر حوالي 5420 رأس حي موجودين في محجر توشكا، و900 رأس في محجر سفاجة، ويتم الذبح والضخ للمجمعات، موضحا أن معدلات الضخ اليومي ارتفعت من 150 طن لـ 200 طن من اللحوم الطازجة السوداني.

أسعار اللحوم في منافذ التموين

وواصل أن سعر اللحوم الطازجة السوداني 115 جنيه للكيلو، وهذه أسعار تنافسية تقل عن أسعار السوق بنسبة تصل لـ 30% فضلا عن ضخ وتوفير كمية 4112 طن من اللحوم المجمدة، موضحا أن وزير التموين أمر بتخفيض أسعار اللحوم المجمدة من 90 جنيه لـ 85 جنيه للكيلو، ونفس الأمر للحوم الضأن المبردة من 140 لـ 135 جنيه للكيلو، في ظل وصول سعرها في السوق إلى 180 جنيه.

وأردف أن الوزارة تعمل على مساعدة المواطن والتخفيف من الأعباء التي عليها، من خلال تقديم أسعار تنافسية للمواطن المصري في كافة أنواع اللحوم المختلفة، مشددا على أن كافة أنواع اللحوم موجودة في المجمعات الاستهلاكية لوزارة التموين على كافة أنحاء الجمهورية والتي تصل إلى 1350 منفذ على مستوى الجمهورية، "الأماكن اللي مفهاش فروع ومنافذ بيتم الضخ وتوفير السلع لها من خلال العربات المتنقلة التي تجوب في الميادين والقرى والشوارع".