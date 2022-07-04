مدبولى: الدولة أولت بتوجيهات من الرئيس السيسي اهتماما كبيرا بالتصنيع والإنتاج

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 07:26 مساءً - أعرب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء عن سعادته لتواجده فى حفل افتتاح 6 فروع لشركة جسور، متابعا: لقد أولت الدولة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماما كبيرا بالتصنيع والإنتاج والتصدير لدورها البالغ فى تنمية التنمية المصرية وزيادة التشغيل وزيادة فرص العمل.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، خلال مؤتمر صحفى: "نواجه مع سائر دول العالم عدد من التحديات الهيكلية تتمثل فى ازمة كورونا واضطراب سلاسل الامداد بجانب ارتفاع التضخم ويتمثل التحدى الرابع فى الأزمة الروسية الأوكرانية التى الحقت اضرارا بالغة فى الاقتصاد العالمية".

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى: "جهود مصر تلقى إشادات مؤسسات اقتصاديات عالمية ويتوقعون تحقيق نمو اقتصادى لمصر حيث يتوقع البنك الدولى خلال العام المالى الحالى 2021 / 2022 نمو اقتصادى يصل إلى 6,1 % مقابل 5,5 % خلال تقريرى ابريل ومايو من نفس العام".