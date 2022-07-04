القوات المسلحة تستقبل البطلة بسنت حميدة صاحبة الميداليتين الذهبيتين بدورة ألعاب البحر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 07:25 مساءً - استقبلت القوات المسلحة اللاعبة بسنت محمد عوض حميدة، ابنة المؤسسة الرياضية العسكرية فور وصولها إلى أرض الوطن وذلك عقب مشاركتها بدورة ألعاب البحر المتوسط "وهران 2022 " بالجزائر، وذلك في إطار الرعاية التي توليها القيادة العامة للقوات المسلحة لأبنائها من الأبطال الرياضيين وتوفير كافة الإمكانيات الفنية والإدارية التي تؤهلهم لرفع علم مصر عاليًا خفاقًا.

وحققت بسنت محمد، إنجازا تاريخيا في رياضة ألعاب القوى بحصولها على الميدالية الذهبية في سباق 100 متر عدو في زمن 11:10 ثانية، بالإضافة إلى ذهبية سباق 200 متر عدو في زمن 22:47 ثانية كأول عداءة مصرية تحقق ذلك الإنجاز.

جدير بالذكر أن القوات المسلحة شاركت بعدد 46 لاعبا ولاعبة من أبناء المؤسسات الرياضية التابعة للقوات المسلحة ضمن البعثة المصرية المشاركة بدورة ألعاب البحر المتوسط "وهران 2022 " بمختلف الألعاب وحققوا 22 ميدالية بواقع 7 ميدالية ذهبية و6 فضية و9 برونزية حتى الآن.

يأتي ذلك نتيجة لحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير المناخ الملائم لإعداد وتأهيل كوادر رياضية من خيرة أبناء وبنات الشعب المصري لرفع العلم المصري بمختلف المحافل الرياضية.

وفي وقت سابق، نظمت القوات المسلحة زيارة ميدانية لوفد من دولة تنزانيا إلى محطة تحلية مياه البحر بمدينة الجلالة، ومحطة معالجة مياه مصرف المحسمة، ومحطة معالجة مياه مصرف الحمام بمشروع الدلتا الجديدة.

واستمع أعضاء الوفد لشرح مفصل عن آلية العمل بالمحطات لمختلف مراحل عملية التحلية والمعالجة للمياه والتي تتم وفقًا لأحدث الأساليب المتطورة في ذلك المجال، كما تفقد الوفد عددًا من أنظمة التشغيل والمراقبة والتحكم وعدد من المرافق بمحطات التحلية والمعالجة للمياه.