السيسي يجتمع بالمجموعة الوزارية الاقتصادية ويتابع مؤشرات الأداء المالي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 07:25 مساءً - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة".

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "مؤشرات الأداء المالي للدولة خلال العام المالي 2021/2022".