بث مباشر.. مدبولى يفتتح 6 فروع لشركة جسور

جدة - نرمين السيد - يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، وعدد من المسئولين، 6 فروع لشركة "جسور".



جدة - نرمين السيد - يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، وعدد من المسئولين، 6 فروع لشركة "جسور". ويعلن مدبولى خلال الافتتاح بدء العمل بالمنصة الإلكترونية. وعرضت فضائية إكسترا نيوز، بثا مباشر لافتتاح فروع شركة جسور بحضور مدبولى.

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