مدبولى يشاهد فيلما تسجيليا عن خدمات شركة جسور

جدة - نرمين السيد - شاهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، فيلما تسجيليا عن الخدمات التى تقدمها شركة جسور للمصنعين خصوصا المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى المراكز التجارية العالمية.





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