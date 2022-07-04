اعتماد جدول امتحانات الدور الثانى لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بالدقهلية

جدة - نرمين السيد - وأوضح محافظ الدقهلية، فى بيان الإثنين، أن الامتحانات ستبدأ يوم 24 يوليو الحالي، وتنتهى يوم 4 أغسطس المقبل، موجهًا وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية على عبد الرؤوف بضرورة إنهاء كافة الاستعدادات بلجان الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ومن جانبه، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية إن امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية ستبدأ يوم الأحد الموافق 24 يوليو الحالى، وامتحانات الشهادة الإعدادية ستبدأ يوم الأحد الموافق 31 الشهر ذاته، وامتحانات التعليم الفنى ستبدأ بالتوازى مع امتحانات التعليم العام وذلك يوم 17 يوليو الجارى.

وأضاف أنه يجرى حاليًا التنسيق مع الأجهزة المعنية من خلال الإدارات التعليمية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الوزارة وتكليفات المحافظ لاستقبال الامتحانات.