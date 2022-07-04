محافظ جنوب سيناء: الدولة ضخت 150 مليون جنيه لتطوير قرية الجبيل

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ جنوب سيناء خالد فودة، أن الدولة ضخت نحو 150 مليون جنيه لتطوير قرية الجبيل من خلال إنشاء كورنيش وملعب خماسى وعيادة خارجية وتطوير الطرق وإنشاء محطة صرف صحى، مقدمًا الشكر لجهاز تعمير سيناء لجهوده فى إنشاء مشروعات خدمية للمواطنين.





جاء ذلك خلال وضع حجر الأساس اليوم الاثنين، لإنشاء "محكى" تراثى بقرية الجبيل التابعة لمدينة طور سيناء وتسليم عقود 30 منزلا بدويا للمواطنين، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، ومحسن سعيد رئيس جهاز تعمير سيناء، وهانى رضا رئيس مدينة الطور، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال محافظ جنوب سيناء -فى بيان- إنه يجرى تطوير قرية الجبيل بالكامل عبر إحياء الصناعات والحرف الأصلية لمواطنيها لتصبح نواة لجذب السائحين، عن طريق إنشاء منطقة ثقافية استثمارية قاعدتها الأصلية الحرف والصناعات القائمة على التمر والنخل والصيد، من خلال إنشاء "محكى" يحكى بطولات أهالى القرية التاريخية، ورفع القيمة النسبية للقرية.

وأضاف أنه سيجرى استقطاع أجزاء من تقسيمات قطع الأراضى لتوفير مساحات للأنشطة الاقتصادية، والتجارية، الثقافية، و شق الطرق والممرات، وتطوير بعضها، بهدف رفع جودة الحياة لسكان القرية، ومن المقرر أن يجرى وضع ضوابط للبناء يلتزم بها أهالى القرية، هذه الضوابط تختص بنسب ومواد البناء والإرتفاعات، مع الحفاظ على الهوية الثقافية للسكان، والطابع العام للقرية.

وأشار إلى أن أعمال التطوير ستجرى على مرحلتين، خصص للمرحلة الأولى 30 مليون جنيه وتتضمن إعادة تخطيط القرية "تقسيم الأراضى، الممرات والشوارع، الكورنيش" وإنشاء "محكى" وهو عبارة عن مركز ثقافى إبداعى، يجمع بين النشاط الثقافى والتوثيقى، ويقدم خدمات للسكان المحليين وزائرى مدينة طور سيناء سواء كانوا مصريين أم أجانب، ويعتمد فى أنشطته على السكان المحليين بعرض منتجاتهم التراثية المختلفة، ويضم "المحكى" قاعة لعرض المقتنيات الخاصة بأهل المنطقة، وقاعة لتوثيق بطولاتهم من أوسمة، وشهادات، ومعلومات، كما تضم المرحلة الأولى إنشاء مركز التدريب والمشغل، والذى يضم مركز تدريب لإحياء الحرف التقليدية ملحق به محلات لبيع المنتجات، ومشغل للسيدات لإحياء المشغولات اليدوية والفنية، بجانب حديقة للأطفال.

وقال المحافظ إن جهاز تعمير سيناء بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات، سيتوسع فى إنشاء المنازل البدوية بقرية الجبيل بإجمالى 302 منزل، جرى توزيع 240 وحدة على مستحقيها، وتبقى 62 مسكنا بديلا للعشوائيات، موضحا أن المنزل على مساحة 120 مترا مربعا، يضم غرفتين، صالة، حمام، وحوش لتربية الأغنام والماعز، وهذه المساكن فاخرة جرى تشطيبها على أعلى مستوى وتطل على البحر مباشرة.

وأهاب المحافظ بالمواطنين المستحقين للوحدات السكنية التابعة للعشوائيات سرعة التقدم لدفع مقدم المسكن، وأمهلهم مدة لا تتجاوز أسبوعين لتسديد المقدم والبالغ 20 ألف جنيه، مؤكدًا أنه فى حالة التخلف عن تسديد المصروفات المطلوبة سيجرى سحب المنزل منهم، وطرحه من جديد للراغبين فى الحصول على هذه المنازل.