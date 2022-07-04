مدبولى: نستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات سنويا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، أولت اهتماما بالتصنيع والإنتاج والتصدير، لضرورة ذلك فى إحداث التنمية الاقتصادية ودفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل.





وأضاف مدبولى، خلال احتفالية افتتاح 6 فروع لشركة جسور، وإعلان بدء العمل بالمنصة الإلكترونية، اليوم الاثنين، أن مصر مع دول العالم تواجه مجموعة من التحديات الهيكلية تتمثل فى استمرار تداعيات أزمة كورونا والاختناقات فى سلاسل التوريد وارتفاع معدلات التضخم التى لم تشهدها منذ عقود.

وأوضح أنه رغم التحديات إلا أن تعامل الدولة المصرية مع الأوضاع الاقتصادية العالمية تحظى بتقدير المؤسسات والوكالات الدولية ويتوقع العديد منها أن يحقق الاقتصاد المصرى معدلات نمو قوية، حيث يتوقع البنك الدولى فى تقريره أن يسجل الاقتصاد المصرى خلال العام المالى 2021-2022 نحو 6.1%.

وتابع رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف تبنى سياسات قائمة على تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره ومضاعفة مساهمته فى الاستثمارات المنفذة لتصل إلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة من خلال إصدار القوانين التى تشجع الاستثمار وتعزيز المناخ لذلك، مشيرا إلى أن الدولة اهتمت بتوفير البنية التحتية لتمكين القطاع الخاص للاستثمار والتوسع فى الإنتاج والتصدير للوصول إلى 100 مليار دولار سنويا.

وأوضح أن إجمالى قيمة الصادرات المصرية ارتفعت لأكثر من 40 مليار دولار فى 2021 مقارنة بـ26.87 مليار دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع 49%، وخلال الربع الأول من العام الحالى استمرت الصادرات المصرية غير البترولية فى تحقيق المؤشرات الجيدة لتبلغ 9.2 مليار دولار مقابل 7.7 مليار دولار خلال نفس الفترة فى عام 2021 بمعدل نمو 20%.