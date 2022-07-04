صاحبة الإنجاز التاريخى.. القوات المسلحة تستقبل بسنت حميدة

جدة - نرمين السيد - استقبلت القوات المسلحة، اللاعبة بسنت محمد عوض حميدة، إبنة المؤسسة الرياضية العسكرية، فور وصولها إلى أرض الوطن، عقب مشاركتها بدورة ألعاب البحر المتوسط "وهران 2022" بالجزائر.





جاء ذلك عقب تحقيقها إنجاز تاريخى فى ألعاب القوى بحصولها على الميدالية الذهبية فى سباق 100 متر عدو فى زمن 11:10 ثانية، بالإضافة إلى ذهبية سباق 200 متر عدو فى زمن 22:47 ثانية كأول عداءة مصرية تحقق ذلك الإنجاز. جدير بالذكر أن القوات المسلحة شاركت بـ46 لاعبا ولاعبة من أبناء المؤسسات الرياضية التابعة للقوات المسلحة ضمن البعثة المصرية المشاركة بدورة ألعاب البحر المتوسط "وهران 2022" بمختلف الألعاب وحققوا 22 ميدالية بواقع 7 ميداليات ذهبية و6 فضيات و9 برونزيات حتى الآن. يأتى ذلك نتيجة لحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير المناخ الملائم لإعداد وتأهيل كوادر رياضية من خيرة أبناء وبنات الشعب المصرى لرفع العلم المصرى بمختلف المحافل الرياضية، وفى إطار الرعاية التى توليها القوات المسلحة لأبنائها من الأبطال الرياضيين وتوفير جميع الامكانيات الفنية والإدارية التى تؤهلهم لرفع علم مصر عاليا خفاقا.

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