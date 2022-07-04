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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /709038/سر-تأجيل-تشريعية-النواب-لمناقشة-مشروع-قانون-حظر-زواج-الأطفال

أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال، ومشروع القانون المقدم من النائبة أميرة العادلي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن مكافحة زواج الأطفال، ومشروع القانون المقدم من النائب أحمد بلال البرلسي، بشأن مكافحة زواج الأطفال، ومشروع القانون المقدم من النائبة سهير عبد الحميد، بشأن أهلية الزواج.

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مشروع قانون حظر زواج الأطفال

وأوصت اللجنة الأمانة العامة بإعداد جدول مقارن لمشروعات القوانين الأربعة للاستعانة به عند المناقشات ولاطلاع النواب على كافة مشروعات القوانين سواء مشروع الحكومة أو مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من الأعضاء.

وأوضحت اللجنة أنه سيتم تحديد موعد لاحق لاجتماع لاستكمال مناقشة مشروع القانون، وقد يكون غدا الثلاثاء، فى حين رأى بعض النواب التأنى فى مناقشة مشروع القانون فى ظل ما يثار بأن مجلس النواب سيفض دور الانعقاد العادي الحالي غدا الثلاثاء، وبالتالي مشروع القانون سيعرض على المجلس فى دور الانعقاد الثالث مما يتطلب منح فرصة لدراسة مشروع القانون بشكل أكبر للوصول لأفضل صيغة.

ودعا عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الشئون والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي اليوم، إلى ضرورة وضع تعريفات محددة للطفل والزواج.