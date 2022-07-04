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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /709034/رئيس-زراعة-النواب-سيناء-بقعة-غالية-على-نفوس-المصريين-وتحتل-مكانة-خاصة-وأرضها-تعطي-أعلى-إنتاجية-زراعية

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن عدم اتخاذ الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إجراءات اصدار عقود تمليك المساحات المخصصة لشركتي العبايدة والزراعية لرواد الإسماعيلية رغم سداد مقدمات جدية لشراء هذه المساحات منذ عام 2006 مما حملهم بخسائر فادحه.

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قضايا الأمن القومي

وقال رضوان، خلال لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة:" التعمير من قضايا الأمن القومي خاصة فى ظل الكثافة السكانية وأننا نعيش فى الوادى الضيق، ومن ثم كان لزاما أن يكون هناك خطة لزيادة مساحة الرقعة المأهولة بالسكان المتمثلة فى التنمية والتعمير".

وقال النائب محمد طلبة، إن هذه الأراضى بها الكثير من المشروعات القومية التى تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، ومن ثم وحب أن يكون هناك مزيد من الاستقرار لقاطنى هذه المنطقة ورسالة طمأنينة لهم.

سيناء بقعة غالية على نفوس المصريين

وقال هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الطلب محل المناقشة سبق وأن تمت مناقشته، مؤكدا أن سيناء بقعة غالية على نفوس المصريين جميعهم وتحتل مكانة خاصة فى قلوب المصريين، وسالت عليها دماء ذكية للحفاظ على تراب الوطن وحماية مقدراته وتحتل مكانه خاصة لدى جموع المواطنين، كما أن أرضها تعطى أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية، مما يتطلب تعزيز الاستفادة من هذه الموارد البكر .