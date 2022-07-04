بمشاركة ممثل الأغلبية..مشروعات البرلمان تناقش أسباب ضعف نسب الإشغال بالمجمعات الصناعية

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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /709031/بمشاركة-ممثل-الأغلبيةمشروعات-البرلمان-تناقش-أسباب-ضعف-نسب-الإشغال-بالمجمعات-الصناعية

ناقشت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كما مرعي، أسباب ضعف نسب الإشغال في الــ (13) مجمع صناعي للمشروعات الصغيرة رغم توجيهات القيادة السياسية، ورغم توصيات اللجنة للهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن في اجتماعاتها بتواريخ (14 و22/11/2021، و27/12/2021) وتوصياتها أثناء زيارتها الميدانية للمجمعات الصناعية في محافظات الغربية والبحيرة والإسكندرية، مما يؤدى إلى عدم خلق فرص عمل للشباب.

دوت الخليج

بمشاركة ممثل الأغلبية..مشروعات البرلمان تناقش أسباب ضعف نسب الإشغال في الــ (13) مجمع صناعي

هذا ويرجح فض دور الإنعقاد الثاني لمجلس النواب، خلال جلسته العامة غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وذلك عقب انعقاد دام لمدة 9 أشهر، لتبدأ الإجازة البرلمانية من بعد غدا الأربعاء وحتي الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، حيث نصت المادة 274، أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة ، غدا الثلاثاء، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، ذلك لإضافة ثلاث مواد جديد تقضي بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وأناط بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، واستثنى من القيد في هذا السجل البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها وفقاً لقانون البنك المركزي.