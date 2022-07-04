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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /709030/تيم-الحسن-يطرح-البرومو-التشويقي-لفيلم-الهيبة

دوت الخليج يرصد طرح البرومو التشويقي لفيلم الهيبة

على الصعيد الآخر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية صور لاحتفال الفنان تيم حسن بتخرج نجله الأكبر برفقة زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني.

تيم حسن ووفاء الكيلاني

وتعد هذه الصور الظهور الأول للفنان تيم حسن وزوجته الإعلامية وفاء الكيلاني بعد انتشار شائعات الانفصال، وذلك أثناء احتفالهما بتخرج ابن الفنان تيم حسن الأكبر "ورد" من المدرسة.

ومن جانبها الفنانة السورية ديما بياعة، الزوجة السابقة للفنان تيم حسن وأم أولاده، شاركت متابعيها وجمهورها بنشرها صور من الاحتفال.

وظهرت زوجة تيم حسن السابقة في الصور التي نشرتها عبر خاصية الستوري التابعة لصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مع زوجها ووفاء الكيلاني.

وعرض لـ تيم حسن مؤخرًا الموسم الخامس من مسلسله الهيبة عبر منصة "شاهد" الرقمية وقنوات mbc الفضائية، والعمل من تأليف فؤاد حميرة، إخراج سامر البرقاوي.

وشارك الفنان تيم حسن في بطولة مسلسل الهيبة الموسم الخامس، عدد من النجوم مثل إيميه صياح، منى واصف، روزينا لاذقاني، عبد المنعم عمايري، ختام اللحام، عبدو شاهين ومحمد عقيل وآخرين.

جدير بالذكر أن ورد وفهد ابني تيم حسن وديما بياعة، يعيشان برفقة والدتهما بعد انفصالها عن والدهما منذ فترة طويلة حوالي 10 سنوات حيث تزوَّجت هي من رجل الأعمال المغربي أحمد الحلو، وتزوَّج الفنان من الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني وكان الطلاق وقع بين تيم وديمة في 2012.

أول أعمال الفنان تيم حسن كانت في مسلسل "الزير سالم" عام 2001م بعد تخرجه.

تزوج الفنان تيم حسن من الممثلة ديمة بياعة وهي ابنة الممثلة مها المصري ولديهم ولدان هما ورد وفهد وفي عام 2012م أعلن الممثل تيم حسن طلاقه نهائياً عن زوجته وأن الطلاق قد تم بالإتفاق بين الطرفين بعد زواج دام عشر سنوات والأولاد حالياً مع الممثلة ديمة بياعة.

من أبرز أعمال الممثل تيم حسن الدرامية: "كان يا مكان"،"الزير سالم"،"صلاح الدين الأيوبي"،"نزار قباني"،"على طول الأيام"،"زمن العار"،"عابد كرمان"،"الملك فاروق".