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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /709029/الأزهر--يناشد-دول-العالم-بنشر-الوعي-حول-أخطار-المثلية-الجنسية

أعلن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، متابعة لقاءات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، خلال اليومين الماضيين مع قادة وزعماء الكنائس والطوائف المصرية، حول الهجمة الشرسة المتمثلة في الدعوة إلى المثلية الجنسية والتي تهدد منظومة القيم الدينية والأخلاقية والروحية المتجذرة في العالم منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها، والتي فُطرت عليها البشرية وتنامت منذ القدم.

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وأوضح في بيان له، الاثنين، أن اللقاءات تناولت أعمال العنف التي ظهرت في الشوارع والميادين والمدارس، وما أدى إليه ذلك من قتل النفس التي حرَّم الله قتلها إلا بالحق، وكذلك العبث بالطبيعة وما نتج عنه من تغييرات خطيرة في المناخ أدت إلى ظهور الكثير من الكوارث الطبيعية مما يقتضي وقفة جادة في مواجهة هذا السلوك وضرورة وضع حد له، حفاظًا على منظومة القيم الدينية والخُلقية، وكذلك حماية الإنسانية من هذه الأخطار، بل والكرة الأرضية كلها مما سوف يعتريها من كوارث وأزمات ودمار.

وأوضح أن المجتمعون اتفقوا على تكثيف جهودهم من أجل اتخاذ موقف موحد لمواجهة كافة هذه الأخطار ووضع السبل الكفيلة من أجل مواجهتها ومقاومتها، والدعوة إلى عقد المؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية من أجل ذلك.

وأهاب الأزهر الشريف، بالمجتمع الدولي بضرورة الانتفاضة من أجل مواجهة هذه الأخطار، والعمل يدًا واحدة من أجل الحفاظ على منظومة القيم الخُلقية والدينية وإعادة إحيائها حفاظًا على البشرية والإنسانية.

الأزهر يناشد دول العالم بنشر الوعي حول أخطار المثلية الجنسية

وناشد الأزهر الشريف دول العالم المختلفة نشر الوعي بهذه الأخطار والأساليب المختلفة الرامية إلى تشجيعها والدفاع عنها، وبخاصة ما يتعلق بالمثلية الجنسية لما يترتب عليها من إصابة البشرية بأجمعها بأهوال ومصائب وكوارث، والدول الإسلامية - قادةً وشعوبًا ألا يتقاعسوا عن مواجهة هذه الأخطار ومقاومتها بكل ما أوتوا من قوةٍ وعزمٍ وصمود.