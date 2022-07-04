انت الان تتابع تفاصيل خبر نقل البرلمان تناقش طلبات إنشاء كبارى وطرق بالمنيا وأسوان.. وقرقر: ما نشاهده من تطوير لاينكره إلا جاحد حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /709028/نقل-البرلمان-تناقش-طلبات-إنشاء-كبارى-وطرق-بالمنيا-وأسوان-وقرقر-ما-نشاهده-من-تطوير-لاينكره-إلا-جاحد

أكد النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ان ما نشاهده من تطوير على أرض مصر ، طفرة في مشروعات الطرق والمحاور، لاينكره إلا جاحد، متابعا، وعيت على الدنيا ولا أجد إلا محورين أو ثلاثة على النيل، والآن أصبح هناك العديد من المحاور حيث لاتتعدى المسافة بين المحور والآخر على النيل ٢٥ كيلومتر، وأن ما يحدث لم نكن نتخيله، حيث تصل تكلفة المحور الواحد مليارات الجنيهات.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، منها طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الكيال، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبري علوي مشاة بسلالم متحركة لعبور ترعة الإبراهيمية والسكة الحديد بمدينة سمالوط – بمحافظة المنيا، والمقدم من النائب مجدي ملك، بشأن إنشاء كوبري علوي للسيارات بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا لحل مشكلة الاختناقات المرورية.

نقل النواب تشدد على الحكومة الالتزام بالتوصيات بعد فض دور الانعقاد

وأكد قرقر خلال ادارته الاجتماع، ضرورة اهتمام مسئولي الحكومة بتوصيات اللجنة، والرد عليها بشأنها، مع اقتراب فض دور الانعقاد، متابعا، بأن اللجنة ستناقش مدى الالتزام بتنفيذ تلك التوصيات في أول اجتماعات لها بدور الانعقاد المقبل.

وأكد النائب محمد الكيال، أهمية الإسراع في إنشاء الكوبري العلوي للمشاة بسلالم متحركة، على ترعة الإبراهيمية والسكة الحديد بمدينة سمالوط – بمحافظة المنيا، وذلك للحد من الحوادث المتكررة التي تشهدها المنطقة حاليا.

وقال النائب مجدى ملك، أن مدينة سمالوط، بأحيائها الثلاثة، وطولها ٧ كيلو على النيل، لايوجد بها كوبرى مشاه واحد على الطريق الزراعى، مطالبا بإنشاء ٢ كوبرى مشاه.

تقليل الحوادث

كما طالب بضرورة إنشاء كوبرى علوى للسيارات بمدينة سمالوط لربط شرق المدينة بغربها، موضحا أن المحور الذى يتم انشاءه حاليا هناك لا يخدم المدن السكنية، حيث يعد محور للتنمية على الطريق الصحراوى.

وقال سكرتير عام محافظة المنيا، أن المحافظة ليس لديها مانع، في انشاء أى كوبرى، لان الهدف منه هو السيولة المرورية وتقليل الحوادث.

وأعلن سكرتير عام المحاقظة، تأييده الطلب طبقا لموافقات النقل والسكة الحديد

وتساءل النائب وحيد قرقر، عن مدى أهمية إنشاء ذلك الكوبرى في خدمة المواطنين، في ظل المحور الجديد بسمالوط، مطالبا المحافظة بإعداد دراسة مستفيضة مشفوعة برؤية إدارة المرور عن مدى الحاجة اليه، وإفادة اللجنة بنتيجة تلك الدراسة.

وأوصت اللجنة، بتشكل لجنة من نواب مدينة سمالوط ومحافظة المنيا والجهات المختصة من إدارات المرور والسكة الحديد والرى، للتأكيد على مدى جدوى إنشاء ذلك المحور، للصالح العام، ووضع خطة زمنية للبدء في التنفيذ حال التوافق على أهميته، وبحث مصادر تمويل التنفيذ.

وبشأن كوبرى المشاه، أكد ممثل هيئة السكة الحديد، ان ليس لديهم اعتراض على انشاء الكوبرى، وأنهم في انتظار الرسومات والتوفير المالى.

وأوصت اللجنة برئاسة النائب وحيد قرقر، بتشكيل لجنة من نواب سمالوط ومحافظة المنيا وهيئة السكة الحديد والرى، وإدارة المرور وهيئة الطرق والكبارى، لبحث ماجاء من طلبات النواب بشأن إنشاء كوبرى المشاه والسلم الكهربائى، خلال أسبوع من الآن، على أن يتم إفادة اللجنة الجلسات القادمة.

كما ناقشت اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب جابر خليل، وأولها المتعلق بشأن البطء في أعمال تنفيذ كوبري السيل العلوي أعلى مزلقان السيل بمحافظة أسوان، حيث طالب النائب بسرعة التنفيذ وتحديد مدة محددة للتنفيذ، لاسيما وأنه يربط شرق المدينة بغرب المدينة.

وعقب النائب وحيد قرقر، بأن اللجنة تلقت رد من الهيئة العامة للطرق والكبارى، بأن الأعمال تتم طبقا للبرنامج الزمنى وأن نسبة التنفيذ بمشروع الكوبرى بلغت ٥٥ في المائة، ومن المقرر فى نهاية العام الحالي الانتهاء منه

واستعرض النائب جابر خليل، طلب الإحاطة الثانى، بشأن ضرورة استكمال طريق العلاقي بطول 15كم حتى كوبري أسوان الملجم، مطالبا بسرعة تنفيذه لاسيما وأن المتبقى ٧ كليو متر فقط، حتى يتم إيقاف دخول سيارات النقل المحملة بالمواد الحجرية وسط الكتل السكنية بالمدينة.

كما طالب بسرعة أعمال ازدواج طريق أسوان / القاهرة الصحراوي، وهو ما عقبت عليه الهيئة العامة للطرق والكبارى، بأن نسبة التنفيذ به بلغت ٨٥ في المائة، وانه فى نهاية العام سيتم الانتهاء منه.

وأوصت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة النائب وحيد قرقر، بتحديد موعد انتهاء الطريق في خطاب موجه للجنة، وما توصلت إليه الحكومة بعد بحثها التأخير في التنفيذ، ومدى فرض غرامات من عدمه.