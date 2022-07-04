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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /709025/روسيا-تدعم-انضمام-إيران-والأرجنتين-إلى-مجموعة-بريكس

صرح وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، اليوم الإثنين، خلال المعرض الصناعي الدولى " أننوبروم 2022" بأن روسيا تدعم انضمام إيران والأرجنتين إلى مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة.

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وذكر وزير التجارة والصناعة الروسي:" بالطبع نحن ندعم ذلك، فهذا تعاون صناعي متبادل، فى كل بلد من البلدين المذكورين، يتم تطوير الصناعة وبالطبع سيكون هذا فى مصلحتنا، من حيث تبادل التكنولوجيا وإنشاء السلاسل التعاونية جديدة ذات قيمة مضافة، كما هو الحال فى تلك البلدان، التى نرغب فيها بإنشاء إنتاج إضافى، بما فى ذلك بخصوص المكونات"

وتابع مانتوروف:" نرى ممثلين لهذه الدول فى روسيا، من أجل الحصول على فرص بديلة بخصوص المكونات والمواد الخام".

إيران تتقدم بطلب الانضمام إلى مجموعة بريكس

ويذكر أن إيران قدمت بطلب الشهر الماضي للانضمام إلى مجموعة الاقتصادات الناشئة والتي تعرف باسم بريكس.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، بأن :" عضوية إيران فى مجموعة بريكس والتي تضم البرازيل و روسيا والهند وجنوب إفريقيا ستحقق قيمة مضافة للجانبين".

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أعلنت فى وقت سابق بأن الأرجنتين تقدمت بطلب من أجل الانضمام إلى مجموعة بريكس.

وتسعي روسيا منذ فترة من أجل إقامة علاقات وثيقة مع آسيا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وعملت على تكثيف جهودها خلال الآونة الاخيرة من اجل مواجهة العقوبات التي فرضتها الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

ويشار إلى أن قمة بريكس الرابعة عشر عقدت فى 23 و24 يونيو من خلال تقنية الفيديو وحضر القمة رؤساء دول المجموعة وهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس البرازيلى جاير بولسونارو ورئيس جمهورية جنوب افريقيا سيريل رامافوزا.