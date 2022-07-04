انت الان تتابع تفاصيل خبر اليوم.. عفرتو يطرح كليب "نابلم" على يوتيوب حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - يستعد مغني الراب عفرتو لطرح كليب “نابلم” اليوم على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً.

دوت الخليج يرصد لكم طرح كليب “نابلم” لـ عفرتو اليوم على يوتيوب

وجدير بالذكر، أن حقق آخر تراك لـ عفرتو “سان ستيفانو” حوالي مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحه بـ 3 أسابيع، ويعتبر التراك السادس من ألبوم سان ستيفانو.

كلمات تراك سان ستيفانو

وجاءت كلمات التراك كالآتي:

ما تتكلمش عن الشارع وانت ما لك به ما بتكلمش عن الشارع وانا مالك فيه وتعبيني وابقي رسيني حد يعديني مش هيعديني وشباب بيجي لي على الضعيف تيجي شفت تكفيري وانت عديتني وابقى ناسيني اخذ يعدي به مش هتجيء لي والشباب جيري قعد ضعيف ليجي شفت في سكه اكني شوفت تكفيري النحله بتدور انا اعرفوش سيتي صحبه على البايظ مسي على الجيره الناس على الابيض والخيط على الكيس النصف على الناصيه.

على الام في كثير عملت صح كله وبارجع اقول يا ريتني احساسي مات زمان بس بس ناويته بتطاردني مش عايزه اكمل التراك مش عايز اقول حقيقتي مش عايز امسك يديك عشان مش عايزه اقول حبيبتي احنا شفنا كثير احنا شفنا سواد ولا يوم قبلنا دهان ولو قصاد بشوات ومن السيوف طلعنا وتشوفنا في الازمات وبقيت نجمه بدري عشان من زمان شقيان احنا ما عشناش طفوله وده مش بس كلام ودي مش ناس تمام وده مش احد جامد بس ده بالحك بان والكلمه كلمه حق والعدل على الميزان وانت عديني وابقى رسيني اخذ يعدي به واشاعه تجي لي وشباب جيري على الضعيف يجي شفته في سكه اكني شفت تكفيري.

وانت عديني وابقى رسيني اخذ يعدي به واشاعه تجي لي وشباب جيري على الضعيف يجي شفته في سكه اكني شفت تكفيري كل الكلام ده دوغري على الجد ومش باحور بابص لسقف اوضتي وعلى السرير بفكر صاحبي الشمال ده مغري وعلى اليمين بادور بارجع ابوس راس امي انت بتيجي على ابوه مافور الشغله بانت بانت قدامي شخص ساذج فين صاحبي بتاع زمان اللي كانت في الشتاء ساند اتربينا على المبادئ يا زميلي لو فاكر كان قدامي ناس نداري بلاوي لكن بيني وبينه اتحاسب باتكلم على الاصول اللي عايشه في انتكاسه ولو ما لكش فيها كلامي مش مقاسي كلامي من قلب شارعي في دورت ياما ذكرياتي كتير في سان ستيفانو جرين بلازا في اسكندريه بابا بلدنا عيارها فلت وشبابها زي الورد والاتحاد ده سيد البلد خلتنا موهومين باجدع اكل السمك على البحر ريحه اليود خلت دماغي بتجيب ذهب.