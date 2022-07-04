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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /709019/درة-تكشف-موعد-عرض-فيلمها-الجديد-جدران-على-منصة-Watch-it

أعلنت النجمة درة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أن يوم الخميس الموافق 17 من الشهر الجاري هو موعد بدء عرض فيلمها الجديد "جدران"، والذي من المفترض عرضه على منصة "Watch it"، وكتبت درة على بوستر الفيلم: "الحكايات بتفضل حكايات لغاية ما نعرف أصلها ايه، جدران أول أفلام Watch it الأصلية".

دوت الخليج يرصد تفاصيل فيلم "جدران"

تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي رعب، حيث تجسد درة فيه شخصية مريضة تعاني من أمراض نفسية بسبب مشكلة مرت بها، وهو من بطولة درة، نيقولا معوض، فراس سعيد، هند عبد الحليم، أحمد بدير، قصة ياسر صلاح، سيناريو وحوار هيثم وأحمد الدهان، وإخراج محمد بركة.

أخر أعمال درة السينمائية

يذكر أن أخر أعمال درة على الشاشة الكبيرة فيلم "الكاهن"، الذي تم طرحه في دور السينما يوم 29 ديسمبر الماضي، وهو فيلم تدور أحداثه في إطار رعب تشويقي حول صحفية متزوجة من رجل يعاني من مشكلات نفسية، ومع الأحداث تقع جريمة قتل تقلب حياة الزوجين رأسًا على عقب، والفيلم من بطولة حسين فهمي، إياد نصار، جمال سليمان، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، درة، وغيرهم، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن.

أعمال درة المنتظرة

تنتظر درة عرض مسلسلها الجديد "المتهمة" قريبًا في فصل الخريف على منصة "شاهد في أي بي"، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي رعب حول شخصية نورهان المتهمة في جريمة قتل وتحاول الهروب منها طوال أحداث المسلسل، ويشارك درة في البطولة كلاً من دياب وعلي الطيب، والمسلسل من إخراج تامر نادي.

إصدارات Watch it في شهر يوليو

أعلنت منصة Watch it أمس عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن قائمة أعمالها الجديدة التي من المفترض عرضها في شهر يوليو الجاري، وهي: فيلم "جدران" لدرة، مسلسل "Los internacionales"، مسلسل"لو ما تلقينا"، مسلسل"النساء قادمون"، برنامج "هذا المساء"، فيلم "إنذار بالقتل"، مسلسل "هارون الرشيد"، ومسلسل "صورة وحكاية".