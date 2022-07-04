الري تبحث مساهمتها في تنظيم مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 06:28 مساءً - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، مع الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة، المشرف على مكتب الوزير، والدكتورة ايمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، والدكتور عماد محمود، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية بقطاع التخطيط، والدكتور عمرو فوزي، وكيل ادارة الموارد المائية بقطاع التخطيط.

وتناول الاجتماع الاستعدادات المكثفة التي تقوم بها الوزارة للمساهمة في تنظيم مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، والمزمع عقده في شرم الشيخ نوفمبر ٢٠٢٢ ، حيث تمت مناقشة مستجدات تنظيم الجناح الدولي للمياه والمساهمة في إعداد المبادرة الرئاسية الخاصة بالمياه، والمزمع تدشينها خلال المؤتمر بالتعاون مع وزارة الخارجية، كما يجري الإعداد لترتيب يوم المياه بالبرنامج الرئاسي للمؤتمر بالتعاون مع وزارة البيئة.