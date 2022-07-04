الأرصاد الجوية: طقس غدا شديد الحرارة نهارا مع ارتفاع نسبة الرطوبة..والعظمى بالقاهرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 06:28 مساءً - كشف خبراء الهيئة العامة للارصاد الجوية عن توقعات الطقس غداً الثلاثاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء وترتفع نسبة الرطوبة نهارا ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من درجتين إلى ثلاث درجات مئوية، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 25

الإسكندرية 31 23

وادي النطرون 36 24

طنطا 36 25

شبين الكوم 36 25

دمنهور 34 24

بلطيم 30 23

مطروح 30 24

السلوم 33 25

سيوة 37 23

بورسعيد 31 24

دمياط 30 24

الزقازيق 36 25

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 36 24

السويس 36 24

العريش 33 24

رفح 32 23

رأس سدر 38 26

نخل 36 17

نويبع 38 25

طابا 36 24

كاترين 31 17

الطور 38 24

شرم الشيخ 37 27

الغردقة 38 28

مرسى علم 37 26

الفيوم 36 25

بني سويف 37 25

المنيا 38 24

أسيوط 38 24

سوهاج 39 25

قنا 39 25

الأقصر 40 26

أسوان 41 27

إدفو 41 27

أبوسمبل 42 27

الوادي الجديد 40 25

شلاتين 37 25

أبو رماد 37 25

حلايب 35 26

رأس حدربة 33 27