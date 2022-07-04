مستشفى الزقازيق العام يحتفل بـ1000 قسطرة قلبية (صور)

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، احتفالية مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بإجراء 1000 حالة قسطرة قلبية بمستشفى الزقازيق العام، وذلك بقاعة أرمادا بالزقازيق، فى حضور الدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجى بالمديرية، والدكتور السيد فرج أستاذ القلب والقسطرة بجامعة الزقازيق والمشرف الفنى على قسم القسطرة القلبية فى الزقازيق العام، ومديرى إدارات الطب العلاجى بالمديرية، ورؤساء ومشرفى أقسام القلب والقسطرة بالزقازيق العام، والفرق الطبية بها، وإدارة المستشفى.





يأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية، وخطة الدولة لتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية. وقدم الدكتور هشام مسعود خلال كلمته الشكر لمدير عام الطب العلاجى، والمشرف الفنى للقسطرة القلبية، ولجميع الأطباء وهيئة التمريض والفنيين والإداريين والخدمات المعاونة المشاركين فى هذا العمل نظرا للجهود المخلصة المبذولة لصالح المرضى، ومهنئا إياهم بهذا العمل المشرف، مشيرا إلى أن قسم القسطرة تم افتتاحه فى نهاية عام 2020، وتم حتى الآن فى خلال عام ونصف الوصول إلى أكثر من 1000 حالة قسطرة قلبية، تمت إجراء جميعها بفضل الله بنجاح، خاصة خلال جائحة كورونا، دون حدوث أى حالات وفاة، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للانتهاء من قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، والذى يعد أيضا إضافة قوية لنجاح منظومة العلاج على نفقة الدولة. ومن جانبهم قدم الدكتور شريف شاهين والدكتور السيد فرج الشكر لوكيل وزارة الصحة بالشرقية على مؤازرته ودعمه المستمر للفرق الطبية بالمحافظة، ودوره فى تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، وخاصة قسم القسطرة القلبية وجراحات القلب المفتوح بمستشفى الزقازيق العام، والذى يعد حلم لجميع الفرق الطبية تم تحقيقه فى عهد وكيل الوزارة، وأضاف الدكتور السيد فرج بأن الـ1000 قسطرة التى تمت بنجاح بالزقازيق العام، كان منها أكثر من 600 حالة معقدة، وتم عمل كافة التدخلات الطبية وتركيب الدعامات اللازمة لها، وفى نهاية الإحتفالية قاموا بتقديم درع تذكارى لوكيل الوزارة تقديرا لدعمه وجهوده المخلصة فى تطوير المنظومة، والوصول إلى هذا العدد من القسطرة القلبية. وقام وكيل الوزارة بتكريم جميع فريق العمل المشارك فى تحقيق هذا الإنجاز وتسليمهم دروع تذكارية بهذه المناسبة.

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