سفير مصر ببكين يستعرض سياسة الدولة الخارجية أمام مؤتمر السلام العالمى

جدة - نرمين السيد - شارك محمد البدرى، سفير مصر ببكين، فى فعاليات مؤتمر السلام العالمى المنعقد فى العاصمة الصينية بكين، والذى تنظمه جامعة تيشنخوا بمشاركة لفيف من السياسيين والمفكرين والسفراء.





وقدم البدرى، شرحا لأساسيات السياسة الخارجية المصرية منذ عام 2014م، والتى تستند إلى مبادئ القانون الدولى بما فيها عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول واحترام السيادة الوطنية، وكذلك سياسة التنوع فى العلاقات الخارجية دون الاستبعاد، مؤكدا أن علاقات مصر الخارجية قوية مع جميع الأقطاب الدولية ودول العالم أجمع، مشددا على رفض مصر التدخل فى شؤونها الداخلية وحرصها على عدم التدخل فى شؤون الدول الأخرى، وذلك فى إطار جامع لمفهوم المصلحة الوطنية المصرية.

وأشار سفير مصر ببكين، إلى أن نموذج علاقات مصر مع الصين يعد نموذجا يحتذى به لاستناده إلى كل المبادئ السابق ذكرها، بما فى ذلك الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، واحترام المبادئ الراسخة للعلاقات الدولية، من جهة أخرى، مستعرضا تطور العلاقات المصرية الصينية، وارتقاء البلدين بمستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة فى عام 2014م، بفضل التقاء رؤية القيادة السياسية فى الدولتين، شارحا أوجه التعاون بين الجانبين فى مختلف المجالات، وعلى رأسها التعاون فى مجال التصنيع المشترك للقاحات المضادة لفيروس كورونا، وكذلك دفع التعاون التجارى والاستثمارى بما فى ذلك تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية فى مصر ومن بينها بناء حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كذلك قدم البدرى، شرحا لسياسة مصر ورؤيتها الشاملة لمكافحة الإرهاب وتجديد الخطاب الدينى. وتطرق إلى الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط وما تموج به من تقلبات وما تشهده من تطورات، وأهمية الالتفات إلى القضايا المحورية بالمنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية التى تعد القضية الجوهرية فى الشرق الأوسط، مشيرا إلى الدور الصينى فى دفع عملية السلام، وأهمية الوصول إلى تسوية دائمة للقضية الفلسطينية وبما يسهم فى إرساء السلام والاستقرار فى المنطقة.