انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرف علي فعاليات حزب مستقبل وطن في المحافظات خلال الـ24 ساعة الأخيرة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 05:51 مساءً - محمد السيد - /709023/تعرف-علي-فعاليات-حزب-مستقبل-وطن-في-المحافظات-خلال-الـ24-ساعة-الأخيرة

نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الأثنين، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

دوت الخليج

في محافظة أسيوط

نظمت أمانة مركز أبنوب، قافلة طبية مجانية شاملة جميع التخصصات، في قرية المعابدة، علي مدار يومين، بالتعاون مع مديرية الصحة بالقرية، حيث بلغ عدد المستفدين أكثر من 1500 مواطن من اهالينا بقرية المعابدة وقد تم اجراء الكشف عليهم وصرف العلاج مجانى.

وفي محافظة الفيوم

عقدت أمانة مركز الشواشنه، تعاقدات مع أخصائي طب جراحة الاسنان بنسبة خصم تصل 25 %، وأخصائي تحاليل طبية بنسبة خصم 25 %، ومع طبيب استشاري نساء وتوليد بجميع عياداته في مراكز النزلة وابشواي والحامولي بنسبة خصم تصل 30% وأيضا كافة عمليات أمراض النساء، ومع أخصائي باطنه وجهاز هضمي بجوار الوحدة الصحية بنسبة خصم تصل 20%، ومع صيدليات بنسبة خصم تصل إلى 20 % للأدوية، وأما للمواد الجافة والسلع الغذائية تعاقدات أمانة الحزب مع سلسلة ماركت بخصم 25% علي كافة المستلزمات، ومن جانبه، واصلت أمانة مركز الشواشنة، حملتها بتوزيع كميات من المواد الغذائية جافة ولحوم، على المستحقين من أهالينا، والبسطاء والأكثر احتياجاً، وتزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال المرور على المنازل وفقا لكشوف المستحقين التى تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجا.

وفي محافظة الغربية

تنظم أمانة تنمية الموارد والخدمة الاجتماعية بمركز المحلة، مبادرة لبيع اللحوم البلدى لأهالي مركز المحلة بأسعار مخفضة لمحاربة غلاء الأسعار تزامنا مع حلول عيد الاضحى المبارك، ومن جانبه، كرمت أمانة مركز السنطة، الطالبة إسراء أيمن ابراهيم الدالي لحصولها علي المركز الاول علي مستوي الجمهويه، دبلوم التعليم التجاري، وذلك تكريما لها وحثها على العمل ومواصلة التفوق والتميز، ووجهت أمانة مركز السنطه التهنئة إلى الطالبه اسراء بنت السنطه لتفوقها المميز، مطالبين إياها بالاستمرار على النجاح ومواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة من عمرها.

وفي محافظة الجيزة

وزعت أمانة مركز البدرشين، المياه المعدنية على طلاب الثانوية العامة بمدارس قرية ميت رهينة ، وذلك أمام لجان الثانوية العامة المنعقدة بـ"مدرسة الشهيد نصر قاسم الثانوية- مدرسة الشهيد صالح فخري- مدرسة ميت رهينة الابتدائية"، ومن جانبه، أطلقت أمانة قسم الوراق، منفذ ثابت ومتحرك لبيع اللحوم البلدي، بأسعار مخفضة، تحت شعار محاربة الغلاء.

وفي محافظة الغربية

نظمت أمانة المرأة مركز السادات، معرضاً لبيع السلع المعمرة وتجهيز العرائس بأسعار مخفضة، وذلك لرفع العبء عن محدود الدخل وتيسير تجهيز المقبلين علي الزواج؛ وشهد جميع المترددين بجودة المنتج والأسعار، وشهد المعرض إقبالاً من السيدات والتي أشادتن بالمعروضات التي ظهرت بجودة ومواصفات عالية والتخفضيات المقدمة من قبل المعرض.

وفي محافظة قنا

نظمت أمانة مركز قوص، فعاليات ثاني ندوات حول قضية التغييرات المناخية والتي تهدف للتوعية بالتغيرات المناخية وآثارها على الإنسان وطرق مواجهتها، وناقشت الندوة مفهوم التغييرات المناخية وآثارها علي شتى قطاعات ومناحي الحياه وكيفية التغلب ومواجهة تلك التغييرات وشرح الأهداف العامة للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ومنها علي سبيل المثال زيادة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تحقيق تنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات وتخفيف حدة الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، لحماية المواطنين من الآثار السلبية لهذه الظاهرة، وتناولت الندوة، خطة مصر لمواجهة التغيرات المناخية اعتمدت عدة محاور أهمها: تبادل المعلومات للتوصل للأبعاد الحقيقية لظاهرة التغيرات المناخية وإنعكاساتها البيئية والتعاون مع المجتمع الدولى فى الحفاظ على نوعية البيئة والحد من مسببات التغيرات المناخية ورفع الوعى العام بالظاهرة وأبعادها الاقتصادية والتعامل معها.

وفي محافظة البحر الأحمر

كرمت أمانة رأس غارب، أوائل طلاب المرحلتين الابتدائية والاعدادية بالازهر الشريف بمدينة رأس غارب، ومن جانبه، نظمت أمانة الشئون القانونية بمدينة الغردقة، ندوة بعنوان"ثورة 30 يونيو" للتحدث عن انجازات الثورة ومشاركة الشعب المصري بمختلف طوائفه ومواجهة ميليشيات الاخوان وذلك بمقر الحزب بمدينة الغردقة، وتناولت الندوة قطاع السياحة في مصر، باعتباره المهنة الأساسية لاهالي البحر الاحمر شهد نقلة حضارية وثقافية كبيرة على مدى 8 سنوات.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.