كاريكاتير دوت الخليج يرصد محاولات الإخوان للتواجد بالحوار الوطنى  

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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 05:51 مساءً - محمد السيد - /709021/كاريكاتير-تحيا-مصر-يرصد-محاولات-الإخوان-للتواجد-بالحوار-الوطنى

رصد كاريكاتير موقع دوت الخليج الأجواء المحيطة بدعوة الحوار الوطنى المنتظر أن تنطلق أولى فعالياته غدا الثلاثاء باجتماع مجلس الأمناء وخاصة بعد أحاديث رغبة تنظيم الإخوان فى المشاركة ورفض جميع القوى السياسية هذا النهج بشكل كامل.

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