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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 05:51 مساءً - محمد السيد - /709020/مصرع-شخصين-وإصابة-12-أخرين-في-حادث-تصادم-بالبحيرة

دوت الخليج

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيره بلاغ يفيد بوقع حادث على طريق الضبعه القاهره مما أسفر عن إصابه 12شخص ووفاة شخصين في الحال.

أسماء المصابين

استقبل مستشفي وادي النطرون التخصصي إدعاء انقلاب ميكروباص مع نفسها بالكيلو110طريق الضبعه القاهره، مما أسفر عن إصابه 12شخص ووفاة شخصين وهم "محمود .س.م47" سنه كفر الشيخ كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، و"محمود .م.ع"22 سنه المنصورة كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، "عبد التواب ع.ع" 38 سنه كفر الشيخ كدمات وسحجات متفرقه بالجسم وقطع بالأذن اليسري، و"أحمد س.س" 35سنه كفر الشيخ كدمات وسحجات بالجسم أشتباه نزيف بالمخ، "محمد ع.خ" 31 سنة المنصورة كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، و"إسلام ف.ع" 25 سنة المنصورة أشتباه ما بعد الإرتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

كما أصيب "سامح س .أ" 32 سنه كفر الشيخ كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، "حلمي ف.ح" 25سنه كفر الشيخ كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، و"حسن ف.ح" 25 سنة كفر الشيخ كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وتامر م.ع" 36 المنصورة كدمات وسحجات بالجسم، و"محمود.ا" 25 سنة كفر الشيخ جاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبيه اللازمه.

النيابة العامة

وأسفر عن مصرع "عصام م.ب" 26 سنة الدقهليه جثة هامدة، و"إبراهيم ا.ذ"38 سنة كفر الشيخ جثه هامده والجثث تحت تصرف النيابة والنيابه تباشر التحقيق.

مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم 3 سيارات بالشرقية

شهد طريق المسلمية - الزقازيق بمحافظة الشرقية اليوم حادث مأساوي، حيث لقي شخصين مصرعهما وأصيب 4 آخرين إثر حادث تصادم مروع بين ثلاث سيارات على الطريق، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى ههيا المركزي، لتقديم العلاج اللازم للمصابين والتحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطاراً من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بورود بلاغا من مأمور مركز شرطة ههيا تفيد وقوع حادث تصادم مروري بين ثلاث سيارات على طريق المسلمية - العدوة، ونتج عن الحادث وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين.

الانتقال والفحص

على الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة ههيا إلى مكان الحادث، وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم بين ثلاث سيارات ملاكي على طريق المسلمية - الزقازيق، ونتج عن الحادث وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين بإصابات مختلفة، وتم استدعاء سيارات الإسعاف ونقلهم إلى المستشفى لتقديم العلاج اللازم للمصابين والتحفظ على الجثتين.

النيابة العامة

تم تحرير محضر بالحادث، وتم إخطار النيابة العامة التى طلبت سرعة تقرير الطب الشرعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصريح بدفن الجثتين، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وتولت التحقيق.