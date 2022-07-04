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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 05:51 مساءً - محمد السيد - /709017/الخارجية-الروسية-الرئيس-الأوكراني-مسؤول-عن-تعطيل-صادرات-الحبوب

أتهم وزير الخارجية الروسية، سيرجي لافروف، الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي بمسؤولية تعطيل تصدير الحبوب لرفضه السلطات الأوكرانية التخلص من الألغام فى الموانئ الأوكرانية.

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وقال وزير الخارجية الروسي خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس الفنزويلى كارلوس فاريا، بأن :”هناك محاولات من أجل استحداث آلية جديدة لنقل الحبوب لافتا إلى انه يجب الا يسيطر عليه حلف شمال الأطلسي”.

العقوبات الأوروبية تعرقل وصول الشحنات

وأضاف لافروف أن :" نقل الحبوب مستمر، إلا أن العقوبات المفروضة على روسيا تعرقل وصول الشحنات".

واتهم وزير الخارجية الروسية الغرب باستهداف الصحفيين الروس ومنعهم من إيصال المعلومات ونقل الحقيقة والرأي الآخر، مضيفا إلى أن الاتحاد الأوروبي يتحذ قرارات تتعارض مع معايير الحرية التي ينادي بها.

مغادرة أول سفينة من ميناء أوكرانيا منذ الحرب

ويذكر انه فى وقت سابق أعلنت سلطات مدينة زابوروجيه عن مغادرة أول سفينة محملة بالحبوب منذ عدة أشهر من ميناء بيرديانسك الأوكراني.

وذكر رئيس الإدارة العسكرية والمدنية فى زابوروجيه، يفين باليتسكي، عبر تلغرام :" بعد عدة أشهر من عدم النشاط، غادرت أول سفينة تجارية من ميناء بيرديانسك، محملة 7 آلاف طن من الحبوب إلى البلدان الصديقة".

وفى وقت سابق صرح مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة فى وزارة الخارجية الروسية، أليكسي بولشوك، حول موعد بدء تصدير الحبوب من الموانئ التي تسيطر على السلطات الأوكرانية على حد تعبير المسؤول الروسي، وذلك بمشاركة روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا.

زيلينسكي: روسيا تسيطر على أكثر من 2600 مدينة

ويذكر أنه منذ بدأ العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا فرضت القوات الروسية سيطرتها على عدد من المناطق والمدن الأوكرانية، وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أبلغ الرئيس الؤوسي فلاديمير بوتين عن سيطرة القوات الروسية على أقليم لوجانسك، كما اعلن الرئيس الأوكراني أمس بأن روسيا تسيطر على أكثر من 2600 مدينة أوكرانية.

وسيطرت القوات الروسية على عدد من المدن والمواقع ذات أهمية استراتيحية مثل مدينة ماريوبول التى تتيح لروسيا ربطها بإقليم دونباس الذي يسيطر عليه الانفصاليون المدعومين من روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها فى عام 2014، كم أحكمت القوات الروسية سيطرتها على الموانئ الأوكرانية واتهم النظام الأوكراني بأن روسيا تقوم بتجويع العالم وخلق أزمة غذائية عالمية بسبب فرض حصارعلى الموانئ الاوكرانية مما يعرقل جهود تصدير الحبوب الأوكرانية إلى العالم. ويأتي ذلك فى ظل آخر التطورات على الساحة الأوكرانية حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية انسحبها من جزيرة الثعبان معلنا الهدف من الأنسحاب هو اظهار حسن نوايا روسيا بعدم عرقلتها الجهود الأممية لنقل الحبوب الأوكرانية إلى الخارج.